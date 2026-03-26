コカインを使用した罪で起訴されたXGの元プロデューサー、SIMONこと酒井じゅんほ被告が保釈された。黒縁眼鏡に金髪の短髪、黒いスーツ姿の酒井じゅんほ被告は25日午後7時半ごろ、都内の警察署から出ると、カメラの前で約13秒頭を下げ、「すみませんでした」と話し、関係者とともに警察署を後にした。酒井被告は愛知県内のホテルでコカインを使用した麻薬取締法違反の罪で24日に起訴され、警視庁の調べに「約1年半前にコカインを始