きのう夕方、横手市雄物川町で枯れ草を焼く火事がありました。けがをした人はいませんでした。横手警察署の調べによりますと25日午後4時20分ごろ、横手市雄物川町沼館字昼飯塚の原野から火が出ました。現場近くで勤務していた男性が枯れ草が燃え広がっているのを発見し、ほかの人を通じて消防に通報しました。火は約20分後に消し止められましたが、枯れ草約500平方メートルを焼きました。けがをした人はいませんでした。警察