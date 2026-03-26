ソフトバンクグループは続伸で４０００円大台復帰が視界に。前日に続き水準訂正狙いの買いで５日移動平均線を上放れ、底値圏離脱の動きをみせている。前日の米国株市場ではＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに上昇したが、とりわけ半導体銘柄への買い意欲が根強く、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は３日続伸と上値指向を明示している。そのなか、ソフトバンクＧの傘下にある英半導体設計アーム・ホ