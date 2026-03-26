ミナトホールディングスがカイ気配を切り上げている。同社は２５日の取引終了後、２６年３月期の業績予想を上方修正すると発表。これを評価した買い注文が集まっている。今期の売上高予想は従来の見通しから３３億円増額して３３４億３０００万円（前期比３６．２％増）、経常利益予想は８億６１００万円増額して３６億４９００万円（同６．３倍）、最終利益予想は３億４５００万円増額して２０億３４００万円（同５．５倍