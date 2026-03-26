7月3日に公開される中島健人主演映画『ラブ≠コメディ』の追加キャストとして、板谷由夏、塩野瑛久、本多力、光石研、財前直見の出演が発表された。 参考：中島健人が人気俳優、長濱ねるがアイドル役で映画初共演『ラブ≠コメディ』7月3日公開 本作は、“ラブコメ嫌い”なイケメン俳優が、ある王道ラブコメ作品の相手役との出会いを通して“本当の恋”と“エンターテインメントが持つ意味”を見つめ直していく、完全