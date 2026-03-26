春バテを放置して症状が慢性化すると、一時的な不調では済まない深刻な健康問題へと発展する可能性があります。自律神経の乱れが長期化することで、うつ病や不安障害といった精神疾患のリスクが高まるほか、心血管系への悪影響も懸念されます。季節性の不調として軽視せず、早期に適切な対処をすることが重要です。ここでは春バテの慢性化がもたらす長期的な健康リスクについて、医学的な観点から詳しく解説します。 監修医師：