和菓子のカロリーは種類によって大きく異なります。健康的に楽しむためには、代表的な和菓子のおおよそのカロリーを把握しておくことが大切です。本章では、主な和菓子のカロリーの目安を具体的に示したうえで、洋菓子との違いについても整理します。 監修医師：井筒 琢磨（医師）江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科） 2014年 宮城県仙台市立病院 医局 2016年 宮城県仙台市立病院