病気の早期発見には定期的な健康診断が必要不可欠であり、その中には眼科検診も含まれています。しかし、実は眼の検査項目は十分とは言えません。一般的な視力検査や眼底検査、眼圧検査だけでは、失明リスクのある重大な病気を見逃す可能性があります。大切な視力を守るために知っておくべきポイントについて、眼科ドック東京品川院長の眞鍋洋一先生に解説していただきました。 ※2026年2月取材。 監修医師：眞鍋 洋一（眼