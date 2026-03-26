26日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比105ポイント安の3万2790ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万3067.51ポイントに対しては277.51ポイント安。 株探ニュース