2026年3月23日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、100％超の懲罰的関税にもかかわらず、米国の消費者の約半数が中国製の電気自動車（EV）に高い価値を見出していると報じた。記事は、米国の新車平均価格が5万ドル（約795万円）に迫る中、欧州や中南米、カナダでは3万ドル（約477万円）以下で先進的な機能を備えた中国製EVが販売されていると紹介した。そして、調査会社コックス・オートモーティブのデータとして、