◇フィギュアスケート世界選手権第1日（2026年3月25日チェコ・プラハ）フィギュアスケート世界選手権第1日が25日、チェコ・プラハで開幕し、ペア・ショートプログラム（SP）で、ミラノ・コルティナ五輪代表の“ゆなすみ”こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が69・55点で5位発進した。前回はフリー進出を逃しただけに、26日は2人にとっては初のフリーとなる。好スタートにネット上では「ゆなすみSP5位！！！フリ