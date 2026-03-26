「1年を通して安定したピッチングをしていきたいと思います。それと同時にチーム全体からも信頼される投手になって、いい投球ができるのが一番良いのかなと思います」ロッテの新外国人左腕・ロングは、練習試合、オープン戦で安定した投球を披露し、シーズン開幕に向けて非常に楽しみな存在だ。ロングのメジャー時代の映像を見ると、左打者のアウトコース、右打者のインコースに投げるストレートは素晴らしかった。「スト