これは筆者の友人Aさんの体験談です。今ではすっかり普及した食事のデリバリーサービス。ある土曜日、Aさんはママ友親子を招き自宅でランチをすることになりました。お互い複数の子どもがいるため、家ランチが落ち着くと思ってのことです。お昼は大手ハンバーガーチェーンのキッズセット。ランダムのおもちゃ付きセットに、子どもたちも大はしゃぎでした。しかし、それがきっかけでママ友の嫌な一面