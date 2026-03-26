休憩中やティータイムのお供にぴったりな一口サイズの「お手軽おやつ」。何か食べたくなったらすぐに口の中に入れられて、手軽に小腹を満たしてくれるので、ストックしておくといいかも。そこで今回は、おしゃれで可愛いパッケージも魅力の【カルディ】のお菓子を紹介します。 春を感じるパッケージが華やか 春らしいグリーンとピンクの色合いが華やかな「さくらマドレーヌ」。袋の中には、