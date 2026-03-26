女優・篠原涼子（５２）が、色気漂う衣装姿をアップした。２６日までに自身のインスタグラムを更新し「鈴木雅之さんのリリース記念ライブという特別なステージに参加させていただきました」と報告。「素敵な時間の中で、『パンチドランク・ウーマン』に触れていただき、本当にありがとうございました」。主演する日本テレビ系連続ドラマ「パンチドランク・ウーマン―脱獄まであと××日―」（日曜・後１０時半）についても話し