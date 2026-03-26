元宝塚歌劇団員で女優の遼河はるひ（50）が、25日放送のフジテレビ系バラエティー『ホンマでっか!?TV』（毎週水曜 後9：00）に出演。宝塚をやめた後、15キロ太ったことを明かした。【写真】これでも太ったの?!妖艶な悪魔コスプレを披露した遼河はるひ遼河は宝塚時代の食事制限について「全く気にしていなかった」と伝えた。その理由は「舞台やるだけで痩せちゃう」ためだったという。そのため「やめてそのまま普通に食べてい