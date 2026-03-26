ワシントンで開かれた日米首脳会談の冒頭撮影（頭撮り）の席で、アメリカのトランプ大統領が旧日本軍による真珠湾攻撃を冗談めかして引き合いに出したことが、アメリカと日本の主要メディアで大きく取り上げられた。イラン攻撃を同盟国に事前に伝えなかったことの理由を日本人記者から問われたトランプ大統領は、「日本ほど奇襲を熟知している国はないだろう。なぜパールハーバー（真珠湾攻撃）を教えてくれなかったのか」と述べた