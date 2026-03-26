歌手で俳優の中島健人が主演を務める映画『ラブ≠コメディ』（7月3日公開）の追加キャストが解禁された。【写真】かわいい！くしゃくしゃ笑顔の中島健人同作品は情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイメント。主人公の神崎麗司（中島）は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優。「ラブコメなんて、もうやりたくない!」――30歳を迎え、重厚なドラマで評価されたいという思い