タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が26日までに自身のインスタグラムを更新。スーパー耐久シリーズ開幕戦での“へそ出し”ショットを公開した。「#S耐開幕戦inもてぎ久しぶりのサーキットみんなの応援のおかげで最高に楽しいスタートになりました本当にありがとうっ」と感謝。「D’stationフレッシュエンジェルズ」のコスチューム姿の写真をアップし「書きたいことたっくさんあったのでレポー