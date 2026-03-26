今回ご紹介するのは、TGC×ダイソーのコラボボトルです。300円とは思えないイマドキのデザインで、SNSでも「可愛すぎる♡」と購入報告が続出しています。また、実用性も兼ね備えており、結露しにくいダブルウォール風の構造やパッキン付きで漏れにくい安心設計もGOOD。売り切れ必至なので要チェックです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ドリンクボトル（ラメ入り）価格：￥330（税込）サイズ（約）：直径7.1cm×高