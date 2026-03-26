セリアで見つけた瞬間、思わず2度見してしまった『フットリフレッシュボード』。たくさんのイボイボで、足裏を心地良くリフレッシュできるリラックスグッズです。見た目のインパクトが凄いので、さぞかし刺激が強いのだろう…と覚悟していたのですが、いざ踏んでみると優しい使い心地！水洗いもできて衛生的に使えます◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フットリフレッシュボード価格：￥110（税込）サイズ（約）：19cm×