ダイソーの姉妹店で見つけた自立するトングは、省スペースで置けるうえ衛生的に使える優れもの。引っ張ると展開し、しっかり掴める設計で使い勝手も抜群。使わない時はコンパクトに収まります。一人暮らしのミニキッチンにこそ取り入れたい、狭い場所でも快適に使える調理アイテムです。早速見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：自立するステンレストング（26.9cm）価格：￥550（税込）サイズ（約）：26.9c