開けたお菓子の袋、ちょっとだけ残して保管しておきたいとき、見た目も楽しみながら使えるポテトチップス型のクリップ。雑貨屋さんなどで買うと数百円しますが、ダイソーなら100円で手に入ります！袋の口をしっかり挟めるつくりで、おもちゃっぽく見えて意外と実用的。見た目も使い勝手もどちらも外せない！という方に♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ポテトチップスクリップ（2個）価格：￥110（税込）サイズ（約