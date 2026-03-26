こんにちは！ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。オーバーリップやツヤリップなど、可愛く見せるためのリップメイク。実はやり方を間違えると逆に顔のバランスが悪く見えてしまうことも…。今回はやりがちなNGリップメイク3選と改善テクニックを紹介いたします！【詳細】他の記事はこちらリップメイクの下準備どんなに可愛いリップを塗っても、唇のコンディションが悪いと仕上がりが微妙になってし