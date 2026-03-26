フジテレビの小山内鈴奈アナウンサーが２６日、エンタメキャスターを務める同局系「めざましテレビ」（月〜金曜午前５時２５分）を卒業した。小山内アナは弘前大から２０２１年に同局に入社。同年１０月から４年半にわたり番組に出演してきた。この日の生放送では初出演から４年半の「“名迷”場面」をＶＴＲで振り返った。小山内アナは「この４年半、本当にいろいろな取材やインタビューに行かせていただいて、すべてが私の