タレントで元フィギュアスケート選手の村上佳菜子（31）が、25日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演した。この日のテーマ「“東京・名古屋・大阪”最も住みたい都市はどこ!?東名阪の女が大激論SP」の中で、アイスショーを通じて感じた都市ごとの観客の違いを語った。【写真】パープルビキニで引き締まった美ボディを披露した村上佳菜子 ※2枚目名古屋代表として出演した村上は、各地のア