ホワイトハウスは、イランとの戦闘を理由に延期していたトランプ大統領の中国訪問を5月中旬に実施すると発表しました。【映像】米政府発表 トランプ大統領5月中旬に訪中実施ホワイトハウスのレビット報道官は25日記者会見で、トランプ大統領が5月14日から15日の日程で中国を訪問し、習近平国家主席と会談すると発表しました。トランプ大統領の訪中は当初今月下旬に予定されていましたが、イランとの戦闘を理由に延期されてい