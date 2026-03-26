歌手の倖田來未（43）が26日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「本日De-CODE tourDVDBlu-ray発売！！」と書きだした倖田。「こちらライブ中に出てくる映像撮影中」と紹介して撮影の裏の様子をアップした。「水の中でたくさんのコードに繋がれてるシーン」「ブルーバックで想像しながらの撮影」と紹介。「1番辛かったのは、浮いてる風笑腹筋ちぎれそーでした笑笑」と振り返った。ファンからは