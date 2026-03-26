日本代表のFW上田綺世（フェイエノールト／オランダ）は、しっかりとコンディションを戻して今回の英国遠征に臨んでいる。日本代表は25日、キリンワールドチャレンジ2026 スコットランド代表戦に向け、グラスゴーで練習を行った。同練習後、メディア対応を行った上田は「ワールドカップ直前もありますけど、ワールドカップ前の戦術連動を上げる最後の機会というかテストマッチでもありつつ、僕らのアピールの場でもある。し