19日、米主導のイラク侵攻の日に合わせてニューヨークで開かれた戦争反対を訴えるデモ/Eduardo Munoz/Reuters（CNN）25日に発表された世論調査によると、多くの米国民がイランとの戦争を支持していない。ピュー・リサーチ・センターの調査では、イランに対する米国の軍事力行使は誤った判断だったと答えた米国人は59％にのぼり、イランとの戦争を支持する人は38％だった。イランに対する軍事行動が「極めて順調」または「非常に順