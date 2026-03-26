大ヒット中のSF超大作『プロジェクト・ヘイル・メアリー』を手がけたフィル・ロード＆クリストファー・ミラー監督が、『スパイダーマン』実写映画のオファーを受けていたことを明かした。 『スパイダーマン：スパイダーバース』シリーズの脚本・プロデューサーを務めるロード＆ミラーは、現在3部作の完結編『スパイダーマン：ビヨン