人気レースクイーンの霧島聖子（34）が26日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。サーキットでのブラック＆ゴールド・ミニスカコスチューム姿を披露した。「44号車のマシンの雰囲気にマッチしたラグジュアリーでクールなデザインのコスチューム色合いがかっこよくて好き次のS耐が早くも楽しみだね！」とつづり、「TEAM・POP・RACE」44号車・AMGGT3EVOのマシンカラーと同じブラック＆ゴールドの超ミニスカ