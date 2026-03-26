美ヶ原温泉の歴史は非常に古く、奈良時代の『日本書紀』に「束間の温湯」として記されています。「白糸の湯」や「御殿の湯」とも呼ばれ、1300年以上にわたり愛され続ける温泉郷です。1983年には環境庁より国民保養温泉地に指定されています。泉質は弱アルカリ性単純温泉。刺激が少なく、肌がしっとりと滑らかになる「美肌の湯」として定評があります。疲労回復や筋肉の慢性的な痛み、神経痛などに優れた効能があるとされています。