山東省青島市嶗山区の青島市人型ロボットデータ収集・訓練場には、工業スマート製造やスマートホーム、商業サービスといった人型ロボットデータ収集シーンが設置されており、人型ロボット関連の研究開発にサポートが提供されている。新華網が伝えた。データ収集スタッフは、そこでロボットを操作して、物流のピッキングや商業施設・スーパーの商品管理、厨房の作業、部品の組み立てといった特定のタスクを実行している。そし