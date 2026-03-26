ミュージシャンでタレントのDAIGOさんは3月24日、自身のInstagramを更新。娘＆息子のツーショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】DAIGOの娘＆息子「景子さんもご一緒でしたか〜？」DAIGOさんは「島根、こないだ行きました！」とつづり、5枚の写真を投稿。1枚目は娘と息子のツーショットで、DAIGOさんの祖父で元首相の故・竹下登さんの石像の下で撮影しています。記事執筆時点の25日現在、娘は5歳、息子は2歳。写真は後ろ姿