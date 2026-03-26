本格モータースポーツカーのGRヤリス！SNSの反響は？2026年3月13日、GAZOO Racing（GR）から、「GRヤリス」の一部改良モデルが発表されました。同日より注文受付を開始し、同年4月6日からの発売が予定されています。SNSではどのような反響があるのでしょうか。スポーツカーを語るうえで欠かせない要素のひとつが、走りの哲学をどこまで貫けるかという点です。公道でもサーキットでも、ドライバーの意図に忠実に応えるクルマこ