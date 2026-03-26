公営団地から水道メーター24個が盗まれていた静岡市で、新たに37個の水道メーターが盗まれていたことが確認されました。被害は3つの公営団地で計61個となり、被害総額は23万円相当ということです 【写真を見る】新たに37個水道メーター盗難確認 被害は3つの公営団地で計61個に 被害総額は約23万円＝静岡市 静岡市によりますと、3月23日午後1時頃、静岡市葵区の県営東部団地の管理者から市に