【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：46,429.49 △305.43（3/25）NASDAQ：21,929.83 △167.93（3/25） 1.概況 25日の米国市場は主要3指数ともに反発しました。米国・イスラエルとイランの間での紛争に関する懸念が和らぎ、米国株に対する買いが優勢となりました。米国がイランに対して15項目の和平計画を送ったと報じられるなか、投資家心理が改善し、NYダウは取引開始直後にこの日の高値となる5