カーリング女子で18年平昌五輪銅、22年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレの吉田知那美（34）が26日までに自身のインスタグラムを更新。姉妹タイムスリップ・ショットを公開した。「28年経ってようやくおんぶの上ポジションを譲りました！お姉ちゃんになったな、わたし」とつづり、ロコのチームメートで妹の吉田夕梨花（32）をおんぶしている写真と、逆におんぶされている28年前の写真をアップ。ハッシュタグで「sisters」「3