イランは戦闘終結に向けアメリカが提示した核施設の解体などを拒否したうえで、「侵略と暗殺の完全停止」などを求める5つの条件を提示したとイランメディアが報じています。【映像】攻撃されたイランの様子イラン政府の高官は25日、国営メディアの取材に対し戦闘の終結について「トランプ大統領にタイミングを決定させることは許さない」と述べました。その上で「自らが決定し、条件が満たされた時点で終結させる」として、