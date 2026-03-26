アメリカ・ホワイトハウスでメラニア夫人を意外なゲストがエスコートしました。さっそうと歩くメラニア夫人の隣を歩いているのは人型ロボットです。人型ロボット：この会議に参加できて光栄です。私はアメリカで作られた人型ロボット『フィギュア3』です。ホワイトハウスで25日、メラニア夫人が主導するプロジェクトの会合が開かれました。このプロジェクトは、AIなどの先進技術を活用して子供たちを支援するとともに、オンライン