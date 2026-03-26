（CNN）イラン国営の英語放送局プレスTVは25日、15項目から成る米国の停戦案に対してイラン当局が五つの停戦条件を提示したと報じた。停戦案の詳細を把握している政治・安全保障担当の高官とプレスTVが報じたこの人物が、イラン政府を代表して発言する権限を有しているかどうかは不明。しかし、この情報が英語放送局のプレスTVによって報じられたことは注目に値する。米国側など英語圏の人々を想定して発信されたことを示唆してい