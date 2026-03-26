フジテレビを7月上旬に退職することを公表している竹内友佳アナウンサー（37）が25日、自身のインスタグラムを更新。在局中最後となった24日放送の「FNN Live News days」（月〜金曜午前11時30分）の様子を公開した。「3／24昼刊最後の日の写真です」と前置きし、4枚の写真を公開。「（1）ニュースを読む母の姿が記憶の片隅に残りますように」とし、横向きで恥ずかしがる息子とのツーショット。「（2）笑顔で最後のオンエアを終