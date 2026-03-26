現役引退から１２年…２０１０年バンクーバー五輪の女子フィギュアスケート金メダリスト・金妍兒（キム・ヨナ）さんがプライベートショットを公開した。２６日までにインスタグラムを更新。スマイルマークの絵文字だけ載せ、眼鏡をかけた姿でカフェでくつろぐ様子やワインショップを訪れたもの、友人と撮影した“素顔”をアップした。この投稿には「なんてこった！！！」「春を告げる妖精みたい」「かわいい！」「貴重な日常