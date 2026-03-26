ランニングは靴が命！自分に合った最適なランニングシューズを選ぶポイント スニーカーや運動靴では衝撃の吸収機能が不充分 走ると決めたその日から、気軽に始められるのがランニングのメリットです。とは言え、普段履ばきのスニーカーや運動靴で走ると、ケガのリスクが高まるので注意が必要です。実は、ランニングの着地の際、脚には体重の約３倍もの衝撃がかかると言われています。 スニӦ