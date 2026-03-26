アダムとエバとエデンの園 エバはアダムのあばら骨から造られた 創世記の第2章は人類の創造について、よりくわしく述べています。 主（しゅ）なる神は土（アダマ）の塵（ちり）で人（アダム）の形を造り、その鼻に息＊ を吹き込んで命を宿らせました。そして、東に設けたエデンの園にアダムを連れて行ったのです。 エデンの中央には、命の木と善悪の知識の木が生え、さらに「見るからに好ましく、食べるに良いものをもたらすあ