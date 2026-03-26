シュート/パス/ドリブルの全てで重要な自分の身体を自在に操れるようになる為の練習法 自分の身体を自在に操れるようになろう 【どうして】シュートやドリブルはしなやかさが大事になる 身体がしなやかならケガも防げる サッカーには様々なプレー、動きがあります。シュートやパス、ドリブル、ディフェンスなどですが、どれも身体をしなやかに動かすことでプレーが上達します。 サッカ