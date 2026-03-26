東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.33高値184.60安値184.04 185.17ハイブレイク 184.88抵抗2 184.61抵抗1 184.32ピボット 184.05支持1 183.76支持2 183.49ローブレイク ポンド円 終値213.14高値213.22安値212.58 214.02ハイブレイク 213.62抵抗2 213.38抵抗1 212.98ピボット 212.74支持1 212.34支持2 212.10ロ&#1254