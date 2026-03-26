東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.40高値9.44安値9.34 9.55ハイブレイク 9.49抵抗2 9.45抵抗1 9.39ピボット 9.35支持1 9.29支持2 9.25ローブレイク シンガポールドル円 終値124.44高値124.50安値124.08 125.02ハイブレイク 124.76抵抗2 124.60抵抗1 124.34ピボット 124.18支持1 123.92支持2 123.76ローブレイ