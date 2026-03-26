東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6947高値0.7004安値0.6943 0.7047ハイブレイク 0.7026抵抗2 0.6986抵抗1 0.6965ピボット 0.6925支持1 0.6904支持2 0.6864ローブレイク キーウィドル 終値0.5806高値0.5843安値0.5804 0.5870ハイブレイク 0.5857抵抗2 0.5831抵抗1 0.5818ピボット 0.5792支持1 0.5779